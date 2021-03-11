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Пресс-конференция «Паводок – 2021» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная Общество
Омск
12:58 11 Марта 2021
паводок, пресс-конференция, мкр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция о противопаводковых мероприятиях на территории Омска и Омской области.

Участники:

Наталия Криворучко – начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»;

Юрий Хлебков – руководитель департамента безопасности населения и территорий Министерства региональной безопасности Омской области;

Максим Рыбак – заместитель начальника главного управления – начальник управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Омской области.

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