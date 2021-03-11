Пресс-конференция «Паводок – 2021» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция о противопаводковых мероприятиях на территории Омска и Омской области.

Участники:

Наталия Криворучко – начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»;

Юрий Хлебков – руководитель департамента безопасности населения и территорий Министерства региональной безопасности Омской области;

Максим Рыбак – заместитель начальника главного управления – начальник управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Омской области.