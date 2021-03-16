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Пресс-конференция «Жилье детям – сиротам» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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Омск
11:58 16 Марта 2021
подросток, пресс-конференция, жилье, сироты, мкр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция о предоставлении жилья детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Участники:

Гулиева Лилия Борисовна - заместитель министра имущественных отношений Омской области;

Груздева Оксана Владимировна - заместитель министра образования Омской области;

Кучин Олег Вячеславович - полковник юстиции, руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Омской области;

Панасюченко Светлана Владимировна - начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Омской области;

Сарбалаев Альберт Маратович – председатель всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» (г. Москва, по видеосвязи);

Степкина Елизавета Евгеньевна – уполномоченный по правам ребенка в Омской области.

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