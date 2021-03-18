Автор и ведущая программы «#Кем быть?» телеканала «Продвижение» победила в конкурсе «Таланты России»

Ученица школы телевидения телеканала «Продвижения» Соня Волкова стала победителем первой степени в третьем международном конкурсе «Таланты России» в номинации «Журналистика». Девушка сняла материал в жанре телевизионного очерка.

София сама придумала идею очерка, она же выступила режиссером и оператором: писала сценарий, выстраивала композицию, выбирая интересные съемочные планы, выставляла правильным образом свет в кадре и даже самостоятельно смонтировала сюжет. Героиней портретного очерка стала Марина Яцевич (г. Москва) - хореограф-балетмейстер, педагог, постановщик джазового танца.

Соня Волкова – автор и ведущая программы «#Кем быть?» телеканала «Продвижение». Каждый сюжет программы – это возможность для взрослых людей, героев телепередачи, состоявшихся в той или иной специальности, воплотить в жизнь свою детскую нереализованную мечту о профессии.

Фестиваль международных и всероссийских дистанционных конкурсов проводится с целью поиска молодых талантов в разных сферах творческой, прикладной и интеллектуальной деятельности. Организатором и исполнителем конкурсов являются ФМДК «Таланты России» совместно с редакцией всероссийского научно-педагогического журнала «Сфера образования», при поддержке сервиса достижения Smart Progress.