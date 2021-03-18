18 марта
Омск
погода -10 °C
73.1
 
€ 86.97
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Автор и ведущая программы «#Кем быть?» телеканала «Продвижение» победила в конкурсе «Таланты России»

Главная Общество
Омск
10:48 18 Марта 2021
телеканал, конкурс, фильм
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Ученица школы телевидения телеканала «Продвижения» Соня Волкова стала победителем первой степени в третьем международном конкурсе «Таланты России» в номинации «Журналистика». Девушка сняла материал в жанре телевизионного очерка.

София сама придумала идею очерка, она же выступила режиссером и оператором: писала сценарий, выстраивала композицию, выбирая интересные съемочные планы, выставляла правильным образом свет в кадре и даже самостоятельно смонтировала сюжет. Героиней портретного очерка стала Марина Яцевич (г. Москва) -  хореограф-балетмейстер, педагог, постановщик джазового танца. 

Соня Волкова – автор и ведущая программы «#Кем быть?» телеканала «Продвижение». Каждый сюжет программы – это возможность для взрослых людей, героев телепередачи, состоявшихся в той или иной специальности, воплотить в жизнь свою детскую нереализованную мечту о профессии.

Фестиваль международных и всероссийских дистанционных конкурсов проводится с целью поиска молодых талантов в разных сферах творческой, прикладной и интеллектуальной деятельности. Организатором и исполнителем конкурсов являются ФМДК «Таланты России» совместно с редакцией всероссийского научно-педагогического журнала «Сфера образования», при поддержке сервиса достижения Smart Progress.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: Пресс-конференция «Жилье детям – сиротам» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Жилье детям – сиротам» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

16 Марта 2021 г.
Она посвящена ситуации с предоставлением жилья сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Новости Омска: Пресс-конференция «Паводок – 2021» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Паводок – 2021» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

11 Марта 2021 г.
Ее участники расскажут о противопаводковых мероприятиях в Омской области
Новости Омска: Цветы, улыбки, музыка от «МКР-Медиа» к 8 марта

Цветы, улыбки, музыка от «МКР-Медиа» к 8 марта

5 Марта 2021 г.
Праздничные передачи, подарки и сюрпризы

Пресс-конференция "Та женщина, которой имя Мать" ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

3 Марта 2021 г.
В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит встреча с представительницами сообщества многодетных матерей. Участники: Григорьева Алеся, президент ассоциации по защите интересов семьи "Детство. Отцовство. Материнство", депутат, мама шестерых детей; Маламыжева Наталья, предпр...
Новости Омска: На Радио ENERGY в Омске вышло новое утреннее шоу

На Радио ENERGY в Омске вышло новое утреннее шоу

25 Февраля 2021 г.
Первый приз за самый оригинальный комментарий уже вручен
Новости Омска: Эколог Сергей Костарев: превышения уровня ртути в Иртыше – это сигнал для более подробного изучения

Эколог Сергей Костарев: превышения уровня ртути в Иртыше – это сигнал для более подробного изучения

24 Февраля 2021 г.
Превышение было зафиксировано в середине февраля
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Омский «Иртыш» не смог отобрать очки у лидера ФНЛ

Омский «Иртыш» не смог отобрать очки у лидера ФНЛ

15 Марта 2021 г.
Сибирская команда остается в зоне «вылета»
Новости Омска: Благоустройство омской парковки завершилось убийством

Благоустройство омской парковки завершилось убийством

15 Марта 2021 г.
Рассмотрение уголовного дела завершилось в Первомайском райсуде
Новости Омска: Объявлен конкурс на капремонт омского ТЮЗа

Объявлен конкурс на капремонт омского ТЮЗа

15 Марта 2021 г.
Работы должны быть завершены до сентября 2023 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru