25 марта
Омск
погода 0 °C
76.17
 
€ 89.98
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Московский скульптор победил в конкурсе проектов омской стелы «Город трудовой доблести»

Главная Общество
Омск
13:42 25 Марта 2021
скульптура, конкурс, место
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Выбран проект стелы «Город трудовой доблести», которую предстоит установить в Омске. Соответствующий конкурс проводило Российское военно-историческое общество.

По данным омской мэрии, всего оценивалось 20 проектов, большинство которых принадлежит иногородним авторам. В результате победителем стал московский скульптор Денис Стритович. Предполагается, что камень на месте будущей стелы заложат 9 мая 2021 года, а откроется стела ровно год спустя.

По данным сайта «Омск Здесь», высота памятника из гранита и металла с применением мозаики составит 20 м. Ориентировочная стоимость стелы - 30 млн руб.

Как ранее писали Sibnovosti.ru, звание «Город трудовой доблести» было присвоено Омску указом президента России в прошлом году. Место ее установки в ходе голосования выбирали горожане. Победу одержала территория у памятника труженикам тыла на пересечении ул. Б. Хмельницкого и Л. Чайкиной.

Фото: официальный портал мэрии Омска

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: Автор и ведущая программы «#Кем быть?» телеканала «Продвижение» победила в конкурсе «Таланты России»

Автор и ведущая программы «#Кем быть?» телеканала «Продвижение» победила в конкурсе «Таланты России»

18 Марта 2021 г.
Соня Волкова сняла телевизионный очерк
Новости Омска: Пресс-конференция «Жилье детям – сиротам» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Жилье детям – сиротам» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

16 Марта 2021 г.
Она посвящена ситуации с предоставлением жилья сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Новости Омска: Пресс-конференция «Паводок – 2021» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Паводок – 2021» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

11 Марта 2021 г.
Ее участники расскажут о противопаводковых мероприятиях в Омской области
Новости Омска: Цветы, улыбки, музыка от «МКР-Медиа» к 8 марта

Цветы, улыбки, музыка от «МКР-Медиа» к 8 марта

5 Марта 2021 г.
Праздничные передачи, подарки и сюрпризы

Пресс-конференция "Та женщина, которой имя Мать" ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

3 Марта 2021 г.
В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит встреча с представительницами сообщества многодетных матерей. Участники: Григорьева Алеся, президент ассоциации по защите интересов семьи "Детство. Отцовство. Материнство", депутат, мама шестерых детей; Маламыжева Наталья, предпр...
Новости Омска: На Радио ENERGY в Омске вышло новое утреннее шоу

На Радио ENERGY в Омске вышло новое утреннее шоу

25 Февраля 2021 г.
Первый приз за самый оригинальный комментарий уже вручен
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Омский «Авангард» сломил сопротивление «Металлурга» в Магнитогорске

Омский «Авангард» сломил сопротивление «Металлурга» в Магнитогорске

23 Марта 2021 г.
Риде Буше снова забил, а Шимон Грубец не пропустил
Новости Омска: «Иртыш» вспомнил вкус победы

«Иртыш» вспомнил вкус победы

22 Марта 2021 г.
Омичи обыграли дома астраханский «Волгарь»
Новости Омска: Омичи сравняли счет в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом»

Омичи сравняли счет в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом»

22 Марта 2021 г.
Третий матч «Авангард» проведет сегодня в Магнитогорске
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru