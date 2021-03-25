Московский скульптор победил в конкурсе проектов омской стелы «Город трудовой доблести»

Выбран проект стелы «Город трудовой доблести», которую предстоит установить в Омске. Соответствующий конкурс проводило Российское военно-историческое общество.

По данным омской мэрии, всего оценивалось 20 проектов, большинство которых принадлежит иногородним авторам. В результате победителем стал московский скульптор Денис Стритович. Предполагается, что камень на месте будущей стелы заложат 9 мая 2021 года, а откроется стела ровно год спустя.

По данным сайта «Омск Здесь», высота памятника из гранита и металла с применением мозаики составит 20 м. Ориентировочная стоимость стелы - 30 млн руб.

Как ранее писали Sibnovosti.ru, звание «Город трудовой доблести» было присвоено Омску указом президента России в прошлом году. Место ее установки в ходе голосования выбирали горожане. Победу одержала территория у памятника труженикам тыла на пересечении ул. Б. Хмельницкого и Л. Чайкиной.

Фото: официальный портал мэрии Омска