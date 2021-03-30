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Для омского Калачинска заказали световой фонтан за 6 млн рублей

Главная Общество
Омск
10:17 30 Марта 2021
благоустройство, работы, площадь
Автор: Sibnovosti.ru
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Светодинамический игровой фонтан установят на центральной площади омского города Калачинска. Объект входит во вторую очередь благоустройства этой территории по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Работы по благоустройству ведет омское предприятие ТСК СВД. Фонтан стоимостью около 6 млн руб. изготовит компания «Боронд».

«На площади появится современный городской фонтан с яркой подсветкой, системой управления и эффективным комплексом водоочистки с дневной и вечерней настройкой функционирования. Вечерняя отличается от дневной красочной водно-световой картиной», - описал будущий фонтан портал правительства Омской области.

По данным властей региона, в этом году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Калачинском районе потратят в общей сложности 125 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2020 году проект Калачинска «Калач на Оми» стал одним из победителей федерального конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города с населением от 25 тыс. человек до 50 тыс. человек включительно».

Фото: портал правительства Омской области

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