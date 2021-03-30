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Дискуссионная площадка «Проблема алкоголизации населения» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная Общество
Омск
11:58 30 Марта 2021
мкр, алкоголь, население
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня в Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит дискуссионная площадка, главной темой обсуждения на которой является проблема алкоголизации населения.

Спикеры:

Александр Черняков - заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции УОДУУП и ПДН УМВД России по Омской области;

Игорь Гладков – психиатр – нарколог БУЗОО «Наркологический диспансер»;

Григорий Усов – заведующий кафедрой «Психиатрии, медицинской психологии» д. м. н. доцент;

Михаил Поляк – заведующий отделом мониторинга здоровья «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики», врач - методист;

Константин Карплюк – психолог БФ «Здоровье нации»;

Владимир Стаценко – специалист ОРОО «Трезвый Омск».

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