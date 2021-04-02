Официально: журналисты телеканала «Продвижение» в Омске и «Омск Здесь» - лучшие «Культурные журналисты» года

Проект «Свободное время» телеканала «Продвижение» в Омске признан лучшей культурной программой региона в 2020-ом году в рамках областного творческого конкурса для СМИ «Культурный журналист». Ежегодно его проводит министерство культуры Омской области.

31 марта состоялась церемония награждения победителей в шести номинациях. «Лучшей телевизионной программой или циклом передач» признано «Свободное время» телеканала «Продвижение» в Омске.

«Свободное время» для нашей редакции - это работа: съемки, тексты и монтажи! Культурная жизнь зовет по выходным и вечерам, так что мы научились тусоваться работая, встречаться с друзьями во время съемок, кажется, даже обновки себе находим «под прицелом» камеры. Мы - это команда молодых ребят, которым море по колено, а правила не писаны. Эти ребята хотят делать живое телевидение: удивляться, совершать свои открытия и делиться своей энергией со зрителем. Мы с радостью приходим к экспертам, но сами не пытаемся умничать, порой не стесняясь выглядеть «дилетантами». Ведь именно в незашоренности взгляда на мир - сила. И человеческая, и журналистская», - поделилась эмоциями и радостью за успех своих коллег главный редактор «Омской телевизионной компании» и шеф-редактор программы «Свободное время» Татьяна Шкирина.

Большой и дружный коллектив проекта, авторы и журналисты получили почетные грамоты «За профессиональную подготовку новостей о культуре». Специальными дипломами были отмечены сотрудники омского «Продвижения» - Данила Выжевский, Ника Диденко, Светлана Яловнарова. Лидия Чеснакова, журналистка «Омск Здесь», удостоилась диплома за свои публикации о театральных событиях города. Продюсер ТК "Продвижение" в Омске Дарья Нециевская также получила специальную награду «За создание специальных проектов, посвященных культуре Омской области» и организацию онлайн-марафона #Смотридома.

«Свободное время» - программа-путеводитель по самым интересным местам современного городского пространства. «#СмотриДома» - это серия концертов, лекций, экскурсий и мастер-классов, подготовленный телеканалом «Продвижение» совместно с министерством культуры Омской области.