Пресс-конференция «День авиации и космонавтики – 2021» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная Дню авиации и космонавтики.

На нее приглашены руководители филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в Омске, факультета транспорта, нефти и газа кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ, Образцового музея космической славы имени К. Э. Циолковского СОШ № 55.

Участники:

Юрий Исаулов – военный летчик, космонавт-испытатель;

Юрий Трубин – заместитель директора ПО «Полет»;

Лидия Кичигина – руководитель Образцового музея космической славы имени К. Э. Циолковского СОШ № 55, народный учитель СССР;

Алексей Яковлев – заведующий кафедрой «Авиа- и ракетостроение» Факультета транспорта, нефти и газа ОмГТУ.

Евгения Уленкова, заместитель руководителя Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского.