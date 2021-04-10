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Омский «Авангард» растерял преимущество в серии с «Ак Барсом»

Главная Общество
Омск
09:23 10 Апреля 2021
хоккей, матч, кхл
Автор: Sibnovosti.ru
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Счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина с участием омского «Авангарда» и казанского «Ак Барса» вновь стал равным. Вчера команды Континентальной хоккейной лиги провели четвертую игру.

Матч состоялся в подмосковной Балашихе. Как и предыдущий, он завершился победой «Ак Барса» 2:1. Как и в предыдущем, казанцы быстро открыли счет (Михаил Глухов на пятой минуте), а затем удерживали преимущество. В самом начале третьего периода Станислав Галиев точным броском с острого угла сделал счет 2:0.

Одну шайбу «Авангард» отыграл за восемь секунд до конца игры. Вратарь омичей Шимон Грубец был заменен на полевого игрока и Корбэн Найт протолкнул шайбу в ворота.

«Мы сегодня нахватали много удалений, сложно сказать - почему. Может, концентрации не хватило, или еще что-нибудь», - назвал после матча одну из возможных причин поражения защитник «Авангарда» Оливер Каски.

Счет в серии 2-2. Очередная игра пройдет в Казани 11 апреля.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

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