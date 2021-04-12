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В Омске прошёл всероссийский фестиваль моноспектаклей "ЧАТ"

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Омск
15:00 12 Апреля 2021
театр, культура, омск
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 Его придумали в Лицейском театре и проводят уже третий год подряд. География расширяется, количество участников тоже. Своё честное актерское творчество на этот раз показали восемь городов: гости показали 11 спектаклей за пять дней. Постановки самые разнообразные: от современных прочтений вечной классики до психологических детективов.Информационным партнером всероссийского фестиваля моноспектаклей стал проект телеканала «Продвижение».

- Спектакль про вас, меня, друга, про родителей, первую любовь - любовь во всём её проявлении, поддержку, трудности, помощь, принятие решений, человечность, разочарования и взросление, перерождение, очищение. Спектакль затрагивает самые острые подростковые проблемы, которые часто не осознаются самими подростками, а иногда и взрослыми, - так о своей постановке «Музыка ветра»  говорит Надежда Костюк.

В специальном выпуске "Свободное время"  корреспонденты рассказали про все 11 постановок, прошедшие за пять дней в Омске, и показали, как это было. Знакомьтесь с актёрами, проживайте истории и загляните за кулисы в подготовленном видеоролике. Отчетный выпуск можно посмотреть на YouTube-канале «Продвижение в Омске».

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«Омск Здесь» - омское информационное агентство, которое имеет охват более 300 000 посетителей сайта в месяц. С 2011 г «Омск Здесь» ежедневно освещает различные сферы жизни региона: культура, общественная жизнь , политика, экономика, технологии спорт, и другие.  
Телеканал «Продвижение» - семейно-развлекательный телеканал, созданный в 2014 году, вещает в более чем 190 городах РФ. Технический охват - 25 миллионов человек. Победитель всероссийских и международных телевизионных конкурсов, в том числе дважды -  «ТЭФИ-Регион». В сетке вещания – отечественные и зарубежные сериалы, документалистика, кинохиты, а также авторский контент телеканала. Телеканал «Продвижение» распространяется на всей территории РФ через 5 спутников связи, в кабельной и эфирной аналоговой средах вещания в 53 регионах страны и на крупнейших ОТТ-платформах. Всего на сегодняшний день региональным телекомпаниям выдано 47 лицензий Роскомнадзора на телевизионное вещание, использующих концепцию вещания СМИ «Продвижение».
 

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