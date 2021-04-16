Суд отправил в отставку главу района в Омской области

Прокуратура Омской области добилась ухода в отставку главы Полтавского района региона. Районный суд удовлетворил соответствующее ходатайство надзорного ведомства.

Причиной претензий прокуратуры стал тот факт, что руководитель района в 2017-2020 годы выписывал себе премии. Их сумма составила 1,4 млн руб.

«Самостоятельное принятие решений о выплате себе денежных премий за достижение показателей, носящих оценочный характер, является проявлением личной заинтересованности, которая прямо влияет на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление данным лицом своих должностных полномочий», - пришли к выводу в облпрокуратуре.

Фамилия руководителя района в пресс-релизе не указывается. Отмечается лишь, что 1,4 млн руб. в казну района он вернул.

По данным ТАСС, речь идет об Александре Милошенко. Полтавским районом он руководил с 2008 года.

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