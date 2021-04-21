Дискуссионная площадка «Сохраним репродуктивное здоровье» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит дискуссионная площадка. Приглашенные эксперты обсудят проблемы репродуктивного здоровья подростков.

В разговоре примут участие:

Оксана Груздева - заместитель министра образования Омской области, начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования;

Сергей Руденко - заместитель начальника управления организационной деятельности и участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УВД по Омской области;

Наталья Павленко - главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста, врач – акушер-гинеколог БУЗОО «Областная детская клиническая больница»;

Вера Кухта - заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов БУЗОО «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики».

После мероприятия состоится горячая линия, в ходе которой на вопросы ответит врач акушер – гинеколог Наталья Павленко.