21 апреля
Омск
погода +7 °C
76.02
 
€ 91.75
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Дискуссионная площадка «Сохраним репродуктивное здоровье» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная Общество
Омск
11:58 21 Апреля 2021
подросток, здоровье, мкр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит дискуссионная площадка. Приглашенные эксперты обсудят проблемы репродуктивного здоровья подростков.

В разговоре примут участие:

Оксана Груздева - заместитель министра образования Омской области, начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования;

Сергей Руденко - заместитель начальника управления организационной деятельности и участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УВД по Омской области;

Наталья Павленко - главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста, врач – акушер-гинеколог БУЗОО «Областная детская клиническая больница»;

Вера Кухта - заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов БУЗОО «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики».

После мероприятия состоится горячая линия, в ходе которой на вопросы ответит врач акушер – гинеколог Наталья Павленко.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: Пресс-конференция «Областной дендрологический сад им. Гензе: продолжение следует» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Областной дендрологический сад им. Гензе: продолжение следует» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

20 Апреля 2021 г.
Она посвящена очередному этапу общественных обсуждений судьбы сада
Новости Омска: Суд отправил в отставку главу района в Омской области

Суд отправил в отставку главу района в Омской области

16 Апреля 2021 г.
Руководитель муниципалитета выписывал себе премии
Новости Омска: Пресс-конференция «Дому Радужного Детства два года» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Дому Радужного Детства два года» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

15 Апреля 2021 г.
Она проходит в Международном пресс-центре МКР-Медиа
Новости Омска: В Омской области решили открыть детские летние лагеря

В Омской области решили открыть детские летние лагеря

15 Апреля 2021 г.
Предельный уровень их заполняемости – 75%
Новости Омска: В Омске прошёл всероссийский фестиваль моноспектаклей "ЧАТ"

В Омске прошёл всероссийский фестиваль моноспектаклей "ЧАТ"

12 Апреля 2021 г.
Гости показали 11 спектаклей за пять дней
Новости Омска: Омский «Авангард» растерял преимущество в серии с «Ак Барсом»

Омский «Авангард» растерял преимущество в серии с «Ак Барсом»

10 Апреля 2021 г.
Счет в серии стал 2-2
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Омский «Авангард» проиграл второй матч финальной серии Кубка Гагарина

Омский «Авангард» проиграл второй матч финальной серии Кубка Гагарина

21 Апреля 2021 г.
Счет в его серии с ЦСКА стал 1-1
Новости Омска: Главный тренер «Авангарда»: «Никогда за всю жизнь я не видел такой сумасшедшей серии»

Главный тренер «Авангарда»: «Никогда за всю жизнь я не видел такой сумасшедшей серии»

16 Апреля 2021 г.
Омичи вышли в финал Кубка Гагарина
Новости Омска: Омичи одержали победу на старте финальной серии Кубка Гагарина

Омичи одержали победу на старте финальной серии Кубка Гагарина

19 Апреля 2021 г.
«Авангард» обыграл ЦСКА в Москве
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru