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Особый противопожарный режим ввели в Омской области

Главная Общество
Омск
15:00 22 Апреля 2021
лесные пожары, нарушения, штрафы
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На территории Омской области вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщает 22 апреля пресс-служба министерства региональной безопасности.

" Увеличение числа природных и техногенных пожаров прогнозируется с наступлением теплой погоды. Решение установить особый противопожарный режим на территории Омской области принято накануне на заседании правительства региона", - сообщает пресс-служба ведомства.

Особый противопожарный режим вводится в период с 27 апреля по 27 июня. В это время устанавливается запрет на разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест. Кроме этого, запрещено сжигание мусора, травы, листвы и других отходов.

Запрещено использовать и засорять противопожарные полосы, которые служат барьером для распространения огня в условиях низового пожара вокруг сельскохозяйственных угодий, садовых участков, населенных пунктов, а также предприятий, расположенных на границах с лесами и полями.
Нарушителям грозят штрафы: до 4 тысяч рублей - для физических лиц; до 30 тысяч рублей - для должностных лиц; до 40 тысяч рублей - для индивидуальных предпринимателей; юридических лиц могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей.

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