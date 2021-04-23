В Омске будут судить экс-дорожника за кражу асфальтобетонной смеси

Четыре грузовика асфальтобетонной смеси продал подозреваемый, воспользовавшись служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего заместителя начальника транспортного участка «Управления дорожного хозяйства и благоустройства», уже утвержден.

Оказалось, что в ноябре 2020 года подозреваемый похитил асфальтобетонную смесь на сумму 427 тыс рублей. Мужчина нашел покупателя и поручил водителям загрузить четыре партии асфальтобетонной смеси, после чего отправил их отвезти смесь в гаражный кооператив.

Полученные деньги он использовал на свои нужды. В ходе следствия омич признал вину и возместил причиненный ущерб. В настоящее время уголовное дело передали в суд.