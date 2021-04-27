Пресс-конференция «Защита трудовых прав». ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция «Защита трудовых прав граждан». Участники:
- Семенов Игорь Геннадьевич - начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Омской области;
- Краснов Григорий - старший инспектор контрольно-следственного отдела СУ Следственного комитета РФ по Омской области;
- Моисеенко Сергей Владимирович – председатель Федерации омских профсоюзов;
- Воробьева Жанна Леонидовна - руководитель Государственной инспекции труда - главный государственный инспектор труда в Омской области.