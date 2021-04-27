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Пресс-конференция «Защита трудовых прав». ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная Общество
Омск
12:00 27 Апреля 2021
пресс-конференция, права, обсуждение, омск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция «Защита трудовых прав граждан». Участники:

- Семенов Игорь Геннадьевич - начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Омской области;

- Краснов Григорий - старший инспектор контрольно-следственного отдела СУ Следственного комитета РФ по Омской области;

- Моисеенко Сергей Владимирович – председатель Федерации омских профсоюзов;

- Воробьева Жанна Леонидовна - руководитель Государственной инспекции труда - главный государственный инспектор труда в Омской области.

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