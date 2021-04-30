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Фотограф из Омска представил свои работы на выставке в ЮАР

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Омск
15:30 30 Апреля 2021
омск, юар, выставка, фотограф, конкурс
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29 апреля в городе Стелленбоше (ЮАР) открылась тематическая фотовыставка «Моменты России в объективе» (Fragments of Russia: through the lens). В ней примут участие три фотографа и фотохудожника из России: Илья Петров (Омск), Александр Слободин (Москва), Александр Бесков (Сочи). TV BRICS представит работы Ильи Петрова и Александра Слободина. Мероприятие организовано компанией Zest fruit, мировым лидером по экспорту фруктов из ЮАР. 

Выставка «Моменты России в объективе» (Fragments of Russia: through the lens) пройдет при поддержке Генерального Консульства России в Кейптауне. Информационный партнер – международная сеть TV BRICS. Экспозиция разместится в арт-галерее Марвол (Hazendal Wine Estate in the gallery (Marvol Gallery) в городе Стелленбоше.

Российские участники выставки представят фото из своих родных регионов: Московская область, Омская область, Краснодарский край. Илья Петров, фотограф информационного агентства «Омск здесь», предложит посетителям арт-галереи серию снимков, которые прославляют его земляков,  хоть и безумных, но стойких и жизнерадостных людей. 

«Омичи способны сохранять веру в будущее, даже не смотря на не самые дружелюбные пейзажи вокруг. Этот бесконечно сильный сибирский дух мы и хотим вам показать сегодня.» - поделился автор фотографий Илья Петров.

Александр Слободин представит серию фоторепортажей, сделанных в Москве, Зеленограде, Долгопрудном и других подмосковных городах.

О русской Ривьере, о Сочи посетителям выставки расскажут фото, сделанные Александром Бесковым. 

Торжественное открытие выставки фотографий, посвященных России, в арт-галерее «Марвол» прошло 29 апреля. Экспозиция будет доступна для всех желающих.

**** TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском. Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС. 
 

Фото: Илья Петров

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