С благодарностью и просьбой о прощении: в Омской области подвели итоги операции по поиску министра

Омский губернатор Александр Бурков поручил министерству региональной безопасности изучить ход операции по поиску и спасению министра здравоохранения области Александра Мураховского. По итогам анализа главе региона будет представлен доклад.

Министерству региональной безопасности предстоит сделать выводы об организации этой операции, функционировании связи и т. д. Предполагается, что это позволит в дальнейшем проводить подобные поиски более эффективно.

Сегодня на аппаратном совещании в омском правительстве Александр Бурков поблагодарил всех, кто принял участие в поисках. Как писали Sibnovosti.ru, 7 мая на севере Омской области Александр Мураховский направился в лес на охоту на квадроцикле. На следующий день друзья чиновника сообщили о том, что он перестал выходить на связь. Министр вышел к одному из населенных пунктов сам только 10 мая.

«Прошу прощения за то, что не дал отметить праздник 9 Мая, кто участвовал в моем поиске. Еще раз хочу попросить прощения и сказать всем большое спасибо», - сказал Александр Мураховский в своем видеообращении.

Фото: сайт управления МВД России по Омской области