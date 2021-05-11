11 мая
Омск
погода +19 °C
74.14
 
€ 89.51
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

С благодарностью и просьбой о прощении: в Омской области подвели итоги операции по поиску министра

Главная Общество
Омск
14:07 11 Мая 2021
министр, здравоохранение, поиски
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Омский губернатор Александр Бурков поручил министерству региональной безопасности изучить ход операции по поиску и спасению министра здравоохранения области Александра Мураховского. По итогам анализа главе региона будет представлен доклад.

Министерству региональной безопасности предстоит сделать выводы об организации этой операции, функционировании связи и т. д. Предполагается, что это позволит в дальнейшем проводить подобные поиски более эффективно.

Сегодня на аппаратном совещании в омском правительстве Александр Бурков поблагодарил всех, кто принял участие в поисках. Как писали Sibnovosti.ru, 7 мая на севере Омской области Александр Мураховский направился в лес на охоту на квадроцикле. На следующий день друзья чиновника сообщили о том, что он перестал выходить на связь. Министр вышел к одному из населенных пунктов сам только 10 мая.

«Прошу прощения за то, что не дал отметить праздник 9 Мая, кто участвовал в моем поиске. Еще раз хочу попросить прощения и сказать всем большое спасибо», - сказал Александр Мураховский в своем видеообращении.

Фото: сайт управления МВД России по Омской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: Фотограф из Омска представил свои работы на выставке в ЮАР

Фотограф из Омска представил свои работы на выставке в ЮАР

30 Апреля 2021 г.
Всего в выставке участвуют три фотохудожника из России
Новости Омска: Пресс-конференция «Защита трудовых прав». ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Защита трудовых прав». ТРАНСЛЯЦИЯ

27 Апреля 2021 г.
Смотрите в прямом эфире
Новости Омска: В Омске будут судить экс-дорожника за кражу асфальтобетонной смеси

В Омске будут судить экс-дорожника за кражу асфальтобетонной смеси

23 Апреля 2021 г.
Мужчину обвиняют в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения
Новости Омска: Особый противопожарный режим ввели в Омской области

Особый противопожарный режим ввели в Омской области

22 Апреля 2021 г.
Нарушителям грозит штраф
Новости Омска: Пресс-конференция «Приемная кампания в ВУЗы-2021» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Приемная кампания в ВУЗы-2021» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22 Апреля 2021 г.
Говорим о деталях поступления в высшие учебные заведения в этом году. В мероприятии примут участие ректоры омских вузов, ответственные секретари приемных комиссий.
Новости Омска: Дискуссионная площадка «Сохраним репродуктивное здоровье» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Дискуссионная площадка «Сохраним репродуктивное здоровье» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21 Апреля 2021 г.
Эксперты обсуждают проблемы репродуктивного здоровья подростков
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: На охоте пропал министр здравоохранения Омской области

На охоте пропал министр здравоохранения Омской области

10 Мая 2021 г.
В поисковом районе развернут штаб
Новости Омска: Омский министр нашелся в селе

Омский министр нашелся в селе

10 Мая 2021 г.
Операция по поиску Александра Мураховского завершена
Новости Омска: Главе омского поселения предъявлено обвинение в халатности после крупного пожара

Главе омского поселения предъявлено обвинение в халатности после крупного пожара

11 Мая 2021 г.
Пожар 6 мая уничтожил 14 жилых домов в деревне Каракуль
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru