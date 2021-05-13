Глава Федерации автовладельцев России: ужесточение наказания не повлияет на число пьяных водителей

Госдума РФ до конца мая в приоритетном порядке рассмотрит законопроект правительства об ужесточении уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Согласно законопроекту максимальный штраф за повторное пьяное вождение может повыситься с 300 тыс. до 500 тыс. руб. Также предполагается ужесточить и наказание в виде лишения свободы – с двух до трех лет.

В интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов выразил мнение, что у государства исчерпан лимит по ужесточению наказания.

«Повышение штрафа до 500 тыс. руб. и увеличение срока лишения свободы до трех лет, скорее всего, не повлияют на количество пьяных водителей. На мой взгляд, эффективнее сейчас заниматься воспитанием нового поколения водителей – тех, кто будет нетерпимее к подобным правонарушениям. Да, это долгий процесс, который не дает быстрого результата, но этим нужно заниматься», - отметил эксперт.

По словам Максима Едрышова, профилактика даст результат только с комплексным подходом – с привлечением органов власти и силовых структур. Одной из подобных мер может стать изменение правил медосмотра в рамках водительских комиссий – тестирование впервые получающих права или ранее уличенных вождении в нетрезвом виде на употребление наркотических средств или злоупотребление алкоголя.

«Существует проблема, когда люди, которые не должны управлять автомобилем, садятся за руль. И если проверять конкретную категорию лиц, впервые получающих водительское удостоверение или граждан с лишением прав, то в этом есть что-то разумное. Мы всегда выступали против проверок всех подряд. В России достаточно хорошо выстроено законодательство в области безопасности дорожного движения и изменение правил медосмотра должны стать ещё одним шагом на пути к снижению числа правонарушений на дорогах», - заявил Максим Едрышов.

Внесенный в Госдуму РФ законопроект предлагает добавить в ст. 264.1 УК РФ вторую часть. По ней привлекаться к ответственности будут те, кого уже судили по этой статье, но, получив наказание, снова сел пьяным за руль.

Фото: пресс-служба главного управления МВД России по Красноярскому краю