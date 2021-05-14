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Билеты за 30: омские перевозчики поднимают тариф

Главная Общество
Омск
13:05 14 Мая 2021
тарифы, перевозки, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Ряд частных перевозчиков Омска уведомили муниципальный департамент транспорта о повышении тарифов на проезд. С 15 мая он составит 30 руб.

Как пояснили муниципальные власти, новый тариф будет действовать при использовании электронных проездных билетов всех видов и банковских карт. То есть, в льготах отказано школьникам, студентам и пенсионерам.

«Отмена льгот при использовании электронных проездных билетов всех видов и банковских карт говорит о намерении перевозчиков уйти в «серую зону», когда невозможно будет отследить их доходы», - отметил официальный портал омской мэрии.

В связи с этим власти решили продлить маршруты муниципального транспорта на восьми территориях. Еще в ряде случаев они пообещали организовать работу дополнительных маршрутов.

Фото: сайт «Омск Здесь»

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