Билеты за 30: омские перевозчики поднимают тариф

Ряд частных перевозчиков Омска уведомили муниципальный департамент транспорта о повышении тарифов на проезд. С 15 мая он составит 30 руб.

Как пояснили муниципальные власти, новый тариф будет действовать при использовании электронных проездных билетов всех видов и банковских карт. То есть, в льготах отказано школьникам, студентам и пенсионерам.

«Отмена льгот при использовании электронных проездных билетов всех видов и банковских карт говорит о намерении перевозчиков уйти в «серую зону», когда невозможно будет отследить их доходы», - отметил официальный портал омской мэрии.

В связи с этим власти решили продлить маршруты муниципального транспорта на восьми территориях. Еще в ряде случаев они пообещали организовать работу дополнительных маршрутов.

Фото: сайт «Омск Здесь»