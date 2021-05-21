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Омскому поселку Птицефабрика грозит коммунальная катастрофа

Главная Общество
Омск
11:48 21 Мая 2021
электроэнергия, дома, коммунальные
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Омска добиваются восстановления подачи электроэнергии на канализационно-насосную станцию (КНС) поселка Птицефабрика. К ней подключены 18 многоэтажных домов, жителям которых грозит коммунальная катастрофа.

Как пояснили в мэрии Омска, КНС №1372 находится в собственности АО «Продовольственная корпорация «Оша». В прошлом году компания была признана банкротом. Из-за долга «Оши» перед энергетиками в размере 3,6 млн руб. на станции отключили электроснабжение.

«Прокуратура Ленинского административного округа города Омска обратилась в Центральный районный суд города Омска с иском о принятии обеспечительных мер в отношении АО «ПК «Оша» в части возобновления электроснабжения зданий КНС для обеспечения водоотведения стоков потребителей поселка Птицефабрика», - говорится в сообщении официального портала мэрии Омска.

В свою очередь, в «ОмскВодоканале» пришли к выводу, что КНС, состоящая из двух зданий, находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Стоимость строительства новой станции специалисты компании оценили в 12-15 млн руб.

Фото: сайт компании «Росводоканал Омск»

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