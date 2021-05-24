Пресс-конференция «Международный день пропавших детей» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная Международному дню пропавших детей.
Участники:
Рада Маевская, региональный представитель отряда «ЛизаАлерт» в Омской области, координатор поисков;
Екатерина Гогина, координатор поисков, главный специалист по детским поискам в отряде, куратор отряда «ЛизаАлерт» в Омской области (Москва, по видеосвязи);
Сергей Руденко, заместитель начальника УОУУП и ПДН УМВД России по Омской области полковник полиции;
Денис Качулин, старший оперуполномоченный УУР УМВД России по Омской области майор полиции;
Анна Аксенова, медицинский психолог БУЗОО «Территориальный центр медицины катастроф»;
Иван Костюк, директор БУЗОО «Территориальный центр медицины катастроф».