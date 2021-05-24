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Пресс-конференция «Международный день пропавших детей» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная Общество
Омск
13:59 24 Мая 2021
дети, мкр, пресс-конференция
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная Международному дню пропавших детей.

Участники:

Рада Маевская, региональный представитель отряда «ЛизаАлерт» в Омской области, координатор поисков;

Екатерина Гогина, координатор поисков, главный специалист по детским поискам в отряде, куратор отряда «ЛизаАлерт» в Омской области (Москва, по видеосвязи);

Сергей Руденко, заместитель начальника УОУУП и ПДН УМВД России по Омской области полковник полиции;

Денис Качулин, старший оперуполномоченный УУР УМВД России по Омской области майор полиции;

Анна Аксенова, медицинский психолог БУЗОО «Территориальный центр медицины катастроф»;

Иван Костюк, директор БУЗОО «Территориальный центр медицины катастроф».

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