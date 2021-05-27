Пресс-конференция «Безопасность в дни школьных каникул» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная профилактике дорожно-транспортных и иных происшествий с несовершеннолетними в дни школьных каникул.

Участники:

Сергей Руденко, заместитель начальника УОУУП и ПДН УМВД России по Омской области;

Руслан Душенки, врио заместителя начальника Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения управления МВД России по Омской области;

Ольга Кучина, следователь – криминалист следственного управления СК России по Омской области;

Сергей Лямзин, заместитель главного врача по хирургии БУЗОО ГДКБ №3;

Михаил Степанов, врач травматолог-ортопед;

Елена Маслова, представитель велоклуба «Цепная реакция».