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Пресс-конференция «Безопасность в дни школьных каникул» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная Общество
Омск
11:59 27 Мая 2021
мкр, пресс-конференция, дети
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная профилактике дорожно-транспортных и иных происшествий с несовершеннолетними в дни школьных каникул.

Участники:

Сергей Руденко, заместитель начальника УОУУП и ПДН УМВД России по Омской области;

Руслан Душенки, врио заместителя начальника Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения управления МВД России по Омской области;

Ольга Кучина, следователь – криминалист следственного управления СК России по Омской области;

Сергей Лямзин, заместитель главного врача по хирургии БУЗОО ГДКБ №3;

Михаил Степанов, врач травматолог-ортопед;

Елена Маслова, представитель велоклуба «Цепная реакция».

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