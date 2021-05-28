Большереченский зоопарк переселяет крупных птиц и копытных

После 1 июня в Большереченском зоопарке Омской области стартует строительство вольеров для птиц. В них предполагается переселить журавлей, аистов и цаплей.

Кроме того, предполагается реконструкция помещений, в которых содержатся копытные. Работы пройдут в рамках модернизации инфраструктуры единственного в России сельского зоопарка. В настоящее время там, помимо прочего, возводят новые жилища для рысей и леопардов, завершается ремонт здания ветлечебницы.

По данным портала правительства Омской области, 1 июня в зоопарке запланировано открыть летнее кафе и детскую площадку.

В этом году Большереченский зоопарк отмечает свой 35-летний юбилей. Праздничные мероприятия пройдут в середине августа.

Фото: портал правительства Омской области