28 мая
Омск
погода +16 °C
73.46
 
€ 89.66
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Большереченский зоопарк переселяет крупных птиц и копытных

Главная Общество
Омск
12:59 28 Мая 2021
зоопарк, строительство, птица
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

После 1 июня в Большереченском зоопарке Омской области стартует строительство вольеров для птиц. В них предполагается переселить журавлей, аистов и цаплей.

Кроме того, предполагается реконструкция помещений, в которых содержатся копытные. Работы пройдут в рамках модернизации инфраструктуры единственного в России сельского зоопарка. В настоящее время там, помимо прочего, возводят новые жилища для рысей и леопардов, завершается ремонт здания ветлечебницы.

По данным портала правительства Омской области, 1 июня в зоопарке запланировано открыть летнее кафе и детскую площадку.

В этом году Большереченский зоопарк отмечает свой 35-летний юбилей. Праздничные мероприятия пройдут в середине августа.

Фото: портал правительства Омской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: Пресс-конференция «Безопасность в дни школьных каникул» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Безопасность в дни школьных каникул» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

27 Мая 2021 г.
Пресс-конференция проходит в Международном пресс-центре МКР-Медиа
Новости Омска: Пресс-конференция «Международный день пропавших детей» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Международный день пропавших детей» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

24 Мая 2021 г.
Пресс-конференция проходит в Международном пресс-центре МКР-Медиа
Новости Омска: Омскому поселку Птицефабрика грозит коммунальная катастрофа

Омскому поселку Птицефабрика грозит коммунальная катастрофа

21 Мая 2021 г.
Канализационно-насосную станцию отключили от электроэнергии
Новости Омска: Пресс-конференция «IV Всероссийский конкурс бизнес-идей «Сделано!» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «IV Всероссийский конкурс бизнес-идей «Сделано!» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

20 Мая 2021 г.
Пресс-конференция проходит в Международном пресс-центре МКР-Медиа
Новости Омска: Пресс-конференция «Летний отдых детей – 2021» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Летний отдых детей – 2021» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

19 Мая 2021 г.
Ее участники обсуждают проблемы отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних
Новости Омска: Билеты за 30: омские перевозчики поднимают тариф

Билеты за 30: омские перевозчики поднимают тариф

14 Мая 2021 г.
Городские власти скорректируют маршруты муниципального транспорта
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: В семь районов Омской области вернули подачу воды

В семь районов Омской области вернули подачу воды

26 Мая 2021 г.
Причиной отключения стала авария на магистральном трубопроводе
Новости Омска: Омский легкоатлет скончался во время тренировки

Омский легкоатлет скончался во время тренировки

25 Мая 2021 г.
Григорий Маляренко входил в состав российской сборной
Новости Омска: Суд в Омске рассмотрит дело о травме ребенка на батуте

Суд в Омске рассмотрит дело о травме ребенка на батуте

24 Мая 2021 г.
Обвинение предъявлено владельцу батута
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru