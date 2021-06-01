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«По заданным координатам» на «Радио Сибирь.Омск»

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Омск
11:00 1 Июня 2021
общество, радиостанция, сибирь
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В этой программе ведущая Анна Статва расскажет о современных трендах в туризме, о том, как не прогадать с выбором туристического агентства и направления для отдыха, а также поможет вам больше узнать о городах, странах и континентах, которые вам обязательно захочется посетить! 

Программа посвящена современному туризму в России. Ведущая поделится последними трендами и новинками сезона, расскажет о том, какое место лучше посетить, как не про-гадать с отпуском, каких ошибок следует избегать при планировании поездки за границу. Слушатели узнают о малоизвестных курортах и новых видах туризма, о нестандартных способах проведения отпуска, о турах выходного дня и длительных поездках, об органи-зации самостоятельных путешествий, пакетных турах и о многом другом. Анна Статва с радостью поделится всеми туристическими лайфхаками из своего арсенала!

Слушай «Радио Сибирь» во вторник и четверг в 12:30 и расширяй свой кругозор, заряжаясь полезными знаниями о туризме и локациях, которые ты хочешь посетить!

«Сегодня путешествия — это неотъемлемая часть нашей жизни. Это не просто перемещение из точки А в точку Б во время отпуска, это новые впечатления, знакомства, яркие эмоции, лучшие воспоминания. Благодаря путешествиям мы чувствуем полноту жизни, радуемся и полной грудью вдыхаем счастье. В наше перенасыщенное информацией время сложно разобраться куда, с кем, когда, а главное зачем лучше всего отправиться? Программа "По заданным координатам" поможет разобраться в множестве вариантов и направлений. Мы будем говорить о самом современном в мире туризма, будем мечтать о новых путешествиях, строить смелые планы и непременно воплощать их в жизнь.» - Анна Статва, ведущая программы и Заместитель министра культуры Омской области

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«Радио Сибирь» — информационно-музыкальная радиостанция, которая уже 30 лет вещает в крупнейших городах Сибири, Урала и Дальнего Востока, а также имеет охват более 6 млн человек. Принадлежит холдингу МКР-Медиа. В каждом городе вещания работает собственная служба информации, которая подготавливает к эфиру десятки выпусков новостей.  Музыкальное наполнение эфира, «Музыка с сибирским характером» — самая популярная музыка как отечественных, так и зарубежных исполнителей.

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