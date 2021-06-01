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Детские лагеря «Иртышские зори» и «Юбилейный» не будут работать в первую смену

Главная Общество
Омск
12:34 1 Июня 2021
лагерь, дети, отдых
Автор: Sibnovosti.ru
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Омские детские загородные лагеря «Иртышские зори» и «Юбилейный» не смогут работать в первую смену. ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» отказалось выдать им соответствующее разрешение.

Специалисты центра проверили лагеря и пришли к выводу, что в первом поясе зоны санитарной охраны водопроводных сооружений системы очистки воды располагаются объекты, нахождение которых не допускается на расстоянии 30 м. Это котельные, а также жилые и нежилые постройки.

По данным официального портала мэрии Омска, средства за приобретенные путевки будут возвращены в течение пяти дней после подачи соответствующего заявления. Кроме того, родителям предложат перевести детей в другие оздоровительные лагеря.

«В настоящее время прорабатываются варианты решения вопроса пребывания детей в этих лагерях во втором и третьем сезонах», - отметили также в городской администрации.

Мэрия Омска проведет проверку с целью установления лиц, бездействие которых привело к запрету деятельности «Иртышских зорь» и «Юбилейного».

Как писали Sibnovosti.ru, в апреле областной оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 принял решение открыть загородные детские лагеря в этом году.

Фото: сайт БУ города Омска «Детский оздоровительный лагерь «Иртышские зори»

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