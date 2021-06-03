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Пресс-конференция «Психологическая картина COVID-19: Жизнь 2021+» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная Общество
Омск
11:59 3 Июня 2021
вирус, мкр, пресс-конференция
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция «Психологическая картина COVID-19: Жизнь 2021+». Она посвящена исследованию преподавателей и студентов кафедры «Психология труда и организационная психология» Омского государственного технического университета (ОмГТУ).

Участники:

Тадэуш Мильчарек, заведующий кафедрой психологии труда и организационной психологии;

Мария Френкель, старший преподаватель кафедры психологии труда и организационной психологии ОмГТУ;

Виолетта Меньшикова и Степан Клименко, студенты третьего курса специальности «Психология служебной деятельности» ОмГТУ.

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