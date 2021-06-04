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Пресс-конференция «Итоги IV Всероссийского конкурса бизнес-идей «Сделано!» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная Общество
Омск
13:59 4 Июня 2021
мкр, пресс-конференция, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция с подведением итогов IV Всероссийского конкурса бизнес-идей «Сделано!». Конкурс прошел в конце мая.

Участники:

Эмма Васильева, идеолог проекта «Омская Арт-резиденция», директор IV Всероссийского конкурса бизнес-идей «Сделано!», доцент кафедры «Дизайн костюма» ОмГТУ, руководитель управления по коммуникациям, инновациям и молодежной политике Академии Штиглица (Санкт-Петербург);

Максим Шадрин, заведующий кафедрой «Биотехнология, технология общественного питания и товароведение» ОмГТУ, руководитель направления Food project конкурса «Сделано!»;

Елизавета Храмушина, абсолютный победитель IV Всероссийского конкурса бизнес-идей «Сделано!», студентка института заочного обучения ОмГТУ;

Петр Мельников, эксперт конкурса «Сделано!», менеджер инновационных проектов ОмГТУ.

Фото: сайт Омского государственного технического университета  

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