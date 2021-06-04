В Омске построят мощную солнечную электростанцию

Соглашение о намерениях по реализации крупных инвестиционных проектов заключила «Газпром нефть» с правительством Омской области. Документ был подписан губернатором Омской области Александром Бурковым​ и​ председателем правления компании Александром Дюковым​ на Петербургском международном экономическом форуме.

Одним из главных пунктов документа стала договоренность о строительстве солнечной электростанции мощностью 20 МВт в особой экономической зоне «Авангард». Первая солнечная станция на 1 МВт в качестве пилотного проекта была построена компанией на Омском нефтеперерабатывающем заводе в 2019 году. Соглашение, подписанное 4 июня на ПМЭФ, предполагает, что такие станции будут на конкурсной основе включать в схему развития электроэнергетики региона.

Губернатор региона Александр Бурков подчеркнул, подписанное соглашение позволит развивать в регионе «зеленые» технологии. Так, «Газпром нефть» и правительство региона намерены внедрять транспорт на водородном топливе и реализовать проекты по улавливанию и использованию углекислого газа — последние будут использовать в организации тепличных хозяйств.

Кроме развития солнечной генерации, стороны договорились и о строительстве комплекса по производству графитированных электродов для металлургии. Обсудили направления работы по созданию в Омске производства катализаторов нефтепереработки. Проект, получивший статус национального, предполагает появление первого в России завода мощностью 21 тыс. тонн катализаторов в год. Этого достаточно, чтобы решить проблему зависимости отрасли от импортных катализаторов. Завод создаст в регионе более 300 высококвалифицированных рабочих мест.

«Омская область — давний и надежный партнер „Газпром нефти“. В ближайшие годы мы построим в регионе ещё два уникальных предприятия, продукция которых будет очень востребована в российской нефтепереработке и металлургии», - отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Фото:gazprom-neft.ru, omskportal.ru