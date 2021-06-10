Пресс-конференция «Россия - страна возможностей: «Твой Ход» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная старту Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход».
Участники:
Иван Кротт, ректор Омского государственного педагогического университета;
Мария Киммель, начальник отдела организационно-методического сопровождения воспитательной работы Омского аграрного университета им. Столыпина;
Ольга Ходыкина, заместитель председателя студенческого совета факультета экономики, менеджмента, сервиса и туризма Омского государственного педагогического университета, амбассадор и участница Всероссийского конкурса «Твой Ход»;
Татьяна Селиверстова, заместитель начальника Управления молодежных программ и проектов Росмолодежи (г. Москва);
Антон Сериков, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» (г. Москва);
Александр Дронов, амбассадор Всероссийского конкурса «Твой Ход» (Республика Крым, Симферополь);
Даниил Токарев, амбассадор Всероссийского конкурса «Твой Ход» (Республика Бурятия, Улан-Удэ).