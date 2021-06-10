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Пресс-конференция «Россия - страна возможностей: «Твой Ход» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная Общество
Омск
12:59 10 Июня 2021
мкр, пресс-конференция, студенты
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная старту Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход».

Участники:

Иван Кротт, ректор Омского государственного педагогического университета;

Мария Киммель, начальник отдела организационно-методического сопровождения воспитательной работы Омского аграрного университета им. Столыпина;

Ольга Ходыкина, заместитель председателя студенческого совета факультета экономики, менеджмента, сервиса и туризма Омского государственного педагогического университета, амбассадор и участница Всероссийского конкурса «Твой Ход»;

Татьяна Селиверстова, заместитель начальника Управления молодежных программ и проектов Росмолодежи (г. Москва);

Антон Сериков, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» (г. Москва);

Александр Дронов, амбассадор Всероссийского конкурса «Твой Ход» (Республика Крым, Симферополь);

Даниил Токарев, амбассадор Всероссийского конкурса «Твой Ход» (Республика Бурятия, Улан-Удэ).

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