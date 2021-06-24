Свалка под Фрунзенским мостом в Омске расползлась на 900 кв. метров

Органы прокуратуры добиваются ликвидации в Омске крупной несанкционированной свалки. Она находится вдоль моста им. Фрунзе через реку Омь.

По данным прокуратуры, площадь свалки составила 900 кв. м. Туда сбрасывают бетон, сухие ветки и корни деревьев, твердые коммунальные отходы.

«Отходы не размещены на специально оборудованных площадках, располагаются на открытом грунте, в результате допускается загрязнение почвы вредными веществами», - отмечается в сообщении прокуратуры Омской области.

Административный иск Омская межрайонная природоохранная прокуратура направила в Центральный райсуд областного центра. В нем содержится требование к мэрии ликвидировать свалку.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре 2019 года в Омске начал работу первый мусоросортировочный комплекс.

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