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Росприроднадзор займется инвентаризацией источников загрязнения омского воздуха

Главная Общество
Омск
10:00 8 Июля 2021
путин, воздух, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Росприроднадзор проведет инвентаризацию источников выбросов загрязняющих веществ в Омске. Эта задача внесена в перечень поручений Владимира Путина по итогам «прямой линии», состоявшейся 30 июня.

Перечень поручений опубликован на сайте президента РФ.

«Инвентаризации стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, расположенных на объектах I категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в г. Омске и других городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», - говорится в документе о поручении, данном Росприроднадзору.

Кроме того, ведомству предстоит проверить объекты накопленного вреда окружающей среде в Омске и представить предложения по ликвидации таких объектов до конца 2023 года. Выполнить поручения Росприроднадзор должен до 15 ноября 2021 года.

В ходе «прямой линии» омич Владимир Лифантьев пожаловался на загрязнение воздуха. По его словам, горожане не почувствовали эффекта от нацпроекта «Экология».

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