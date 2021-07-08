Росприроднадзор займется инвентаризацией источников загрязнения омского воздуха

Росприроднадзор проведет инвентаризацию источников выбросов загрязняющих веществ в Омске. Эта задача внесена в перечень поручений Владимира Путина по итогам «прямой линии», состоявшейся 30 июня.

Перечень поручений опубликован на сайте президента РФ.

«Инвентаризации стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, расположенных на объектах I категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в г. Омске и других городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», - говорится в документе о поручении, данном Росприроднадзору.

Кроме того, ведомству предстоит проверить объекты накопленного вреда окружающей среде в Омске и представить предложения по ликвидации таких объектов до конца 2023 года. Выполнить поручения Росприроднадзор должен до 15 ноября 2021 года.

В ходе «прямой линии» омич Владимир Лифантьев пожаловался на загрязнение воздуха. По его словам, горожане не почувствовали эффекта от нацпроекта «Экология».