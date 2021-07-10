Суховеи и почвенная засуха стали причинами ЧС в Омской области

Омская область второй год подряд переживает сильную засуху. Режим ЧС введен уже на территории 17 районов региона.

«У нас введен режим ЧС по суховею в 14 районах, в трех районах - по почвенной засухе. Погибло более 50 тыс. га посевов, сейчас подсчитываем ущерб», - сказал ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.

Он уточнил, что на 15% территории ситуация критическая. Осадки в регионе прогнозируются на следующей неделе. Летом прошлого года от засухи в Омской области погибло 65 тыс. га посевов.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году режим ЧС из-за засухи был введен в Купинском районе соседней Новосибирской области. Кроме того, более 100 тыс. га посевов уже погибло в Оренбургской области.

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