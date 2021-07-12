На этой неделе на юг Западной Сибири придет похолодание

Первые дни наступившей недели на юге Западной Сибири будут по-прежнему жаркими. Но затем наступит заметное похолодание.

«Прогноз по Омску будет наиболее показательным для ситуации в Западной Сибири - 11 июля там будет около 30 градусов, 12 июля - тоже около 30 градусов, 13 июля начнется понижение, будет 23 градуса максимальная температура, а 14 и 15 июня - уже 14 градусов», - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, температура ниже нормы на три-пять градусов ожидается в регионах Урала.

Напомним, что ранее из-за жары и гибели посевов был введен режим ЧС в ряде районов Омской и Новосибирской областей. Аналогичная погодная ситуация сложилась в Оренбургской области.

Фото: сайт главного управления МЧС по Омской области