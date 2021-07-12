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Омские общественники спасают арестантские палаты

Главная Общество
Омск
12:23 12 Июля 2021
здание, реставрация, достопримечательности
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омске общественники и историки пытаются спасти от разрушения летние арестантские палаты, передает «Общественное российское телевидение» (ОТР). Именно там Федор Достоевский писал свою «Сибирскую тетрадь».

Зданию скоро исполнится два века. Местное министерство культуры отказалось признать его объектом культурного наследия, хотя две соседних постройки охранный статус получили.

Летние палаты в аварийном состоянии, провалилась кровля. Однако здание принадлежит минобороны, и туда не пускают даже общественников. Многочисленные обращения в министерство результатов не принесли.

«Я не пойму командование госпиталя, по принципу «ни себе, ни людям». Мы к ним обращались предоставить нам доступ, привести его в порядок. Ремонт на самом деле не сложен. Его можно быстро отремонтировать, хотя бы сделать консервацию, чтобы оно не разрушалось дальше», - рассказал ОТР заместитель председателя омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Игорь Коновалов.

Общественники предлагают сделать в летних палатах экспозицию, посвященную Достоевскому. По их мнению, это могло бы стать еще одной точкой притяжения для туристов.

Фото: «Общественное российское телевидение»

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