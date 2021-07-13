Дома для погорельцев в омской деревне Каракуль построят к сентябрю

В общей сложности в помощь погорельцам омской деревни Каракуль собрано более 10 млн руб. Дома для них вместо сгоревших будут сданы к 1 сентября этого года.

Деревня расположена в Большереченском районе Омской области. 6 мая 2021 года в результате крупного пожара там сгорело 25 строений, включая 14 жилых домов.

Как сообщил на встрече с омским губернатором Александром Бурковым глава Большереченского района Василий Майстепанов, из 10 домов, которые должны быть построены к 1 сентября, шесть домов стоят уже собранные. Правительство Омской области выделило погорельцам 2 млн руб., Большереченский район - 100 тыс. руб. Органы социальной защиты направила на меры поддержки 600 тыс. руб., омичи пожертвовали 620 тыс. руб.

Большая часть населения деревни Каракуль – сибирские татары. Как отметил Василий Майстепанов, 3 млн руб. пожертвовал пострадавшим Татарстан, 1 млн руб. выделил предприниматель Тамир Алимбаев, еще 167 тыс. руб. прислали людям родственники из Турции.

Как писали Sibnovosti.ru, после пожара главе Уленкульского сельского поселения было предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). По версии следственного управления СКР по Омской области, глава поселения не обеспечила первичные меры пожарной безопасности. В частности, вокруг Каракуля не обустроили противопожарные минерализованные полосы.

Фото: портал правительства Омской области