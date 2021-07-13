РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени при размещении материалов предвыборной агитации на частоте 101,0 МГц в городе Омске Омской области при проведении выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года.

Размещение в эфире СМИ «Радио Дача в Омске 101,0 FM»*:

За гарантированное место в рекламном блоке оплата производится с коэффициентом 1,2

*Рекламные блоки выходят на 20-ой и 35-ой минуте каждого часа

Размещение материалов предвыборной агитации производится на условиях 100% предоплаты.

ООО “Музыка и кино-Сибирь” оставляет за собой право не размещать агитационные материалы ненадлежащего качества, противоречащие действующему законодательству РФ или общей концепции построения радио-эфира.

В соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13, гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ ООО «Музыка и кино – Сибирь», применяет упрощенную систему налогообложения.

Цены действительны до 31 сентября 2021 г.