РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и др. условиях оплаты эфирного времени при размещении материалов предвыборной агитации на частоте 103,9 МГц в городе Омске Омской области при проведении выборов, назначенных на 19 марта 2021 года.

Размещение в эфире СМИ «Радио Сибирь.Омск»*:

*Рекламные блоки выходят на 20-ой и 40-ой минуте каждого часа

Размещение материалов предвыборной агитации производится на условиях 100% предоплаты.

ООО “Музыка и кино-Сибирь” оставляет за собой право не размещать агитационные материалы ненадлежащего качества, противоречащие действующему законодательству РФ или общей концепции построения радио-эфира.

В соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13, гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ ООО «Музыка и кино – Сибирь», применяет упрощенную систему налогообложения.

Цены действительны до 30 сентября 2021 г.