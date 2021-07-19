Пресс-конференция «Перезапуск Российского общества «Знание» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная перезапуску Российского общества «Знание».

В мероприятии принимают участие:

Арсений Майоров, заместитель генерального директора по работе с региональными отделениями Российского общества «Знание» (г. Москва, по видеосвязи);

Иван Кротт, ректор Омского государственного педагогического университета;

Наталья Макарова, председатель омского отделения общества «Знание»;

Олег Смолин, депутат Государственной думы России;

Ольга Безродная, директор исторического парка «Россия – Моя история», Омск.