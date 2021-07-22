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Дискуссионная площадка «Кто такой современный психолог?» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная Общество
Омск
11:59 22 Июля 2021
мкр, пресс-конференция, психология
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит дискуссионная площадка «Кто такой современный психолог?».

В обсуждении принимают участие:

Наталья Мильчарек, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры «Психология труда и организационная психология» ОмГТУ;

Тадэуш Мильчарек, кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой «Психология труда и организационная психология» ОмГТУ;

Наталья Сливкова, главный специалист управления кадров ГУ МЧС России по Омской области, психолог;

Евгений Величев, клинический психолог, действительный член РППЛ, супервизор;

Александр Караяни, доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО, заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник ВНИИ МВД России (Москва, по видеосвязи).

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