Дискуссионная площадка «Кто такой современный психолог?» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит дискуссионная площадка «Кто такой современный психолог?».
В обсуждении принимают участие:
Наталья Мильчарек, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры «Психология труда и организационная психология» ОмГТУ;
Тадэуш Мильчарек, кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой «Психология труда и организационная психология» ОмГТУ;
Наталья Сливкова, главный специалист управления кадров ГУ МЧС России по Омской области, психолог;
Евгений Величев, клинический психолог, действительный член РППЛ, супервизор;
Александр Караяни, доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО, заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник ВНИИ МВД России (Москва, по видеосвязи).