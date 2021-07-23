Сестру братьев Запашных уволили из омского цирка

Руководство ФКП «Росгосцирк» приняло решение расторгнуть трудовые договоры с артистами Омского государственного цирка Марицей и Даном Запашными. В пресс-релизе предприятия указаны несколько причин.

Прежде всего, в «Росгосцирке» отметили нарушения трудовой дисциплины. В частности, 29 и 30 июня артисты якобы находились на несанкционированных гастролях в Республике Крым. Другой причиной в пресс-релизе назвали снижение зрелищности номеров. Речь идет о номере «Шеренга» с кавказскими овчарками и «Гротеск» - с верблюдами.

«Камерами видеонаблюдения в Омском государственном цирке зафиксированы факты жестокого обращения Марицы Запашной с животными, в частности – верблюдами. Компания не может допустить сотрудничества с артистом, который практикует варварские и антигуманные методы дрессуры животных», - указали также в «Росгосцирке».

Антигуманные методы, по данным предприятия, почувствовали на себе не только верблюды. Так, в сообщении утверждается что Марица Запашная допустила рукоприкладство в отношении начальника отдела кадров и социального развития «Росгосцирка» Наталии Шевченко.

Марица – сестра известных российских дрессировщиков Эдгара и Аскольда. Дан – ее сын. Ранее Марица Запашная обвинила братьев в намерении разрушить ее карьеру.

Фото: сайт Омского государственного цирка - филиала ФКП «Росгосцирк»