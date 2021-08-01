В Омске дом украсили портретами Достоевского

В Омске закончили большое граффити с портретом Достоевского. Чёрно-белый портрет писателя украсил стену арт-галереи «Квадрат» в центре Омска, где каждый год проходит выставка «Флора». На изображение площадью 120 кв. метров у художников Дмитрия Трайпа и Андрея Северского ушла неделя и 100 баллончиков краски.

Портрет писателя подписан жизнеутверждающей цитатой «Жизнь – дар, жизнь – счастье».

«Новое граффити – это не только арт-объект, но и место, где можно сделать интересные фотографии на фоне старого Омска. Надеемся, что эта локация будет интересна не только омичам, но и гостям нашего города, её обязательно включат в нитку маршрутов в рамках экскурсий, посвящённых жизни и творчеству Достоевского» – отметили в Министерстве культуры Омской области.

Фото: Министерство культуры Омской области