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Омские строители сдали револьвер в полицию

Главная Общество
Омск
09:22 6 Августа 2021
оружие, находка, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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Строители нашли револьвер при капремонте крыши исторического здания на ул. Гагарина в Омске. Оружие обнаружили под полуметровым слоем земли, золы и мусора.

Находку бригадир рабочей смены отнес в городской отдел полиции №10.  

«Найденное оружие по конструктивным признакам и наличию барабана относится к типу револьвера, имеет признаки сильной коррозии, вследствие чего установить год выпуска не представляется возможным», - рассказали в управлении МВД России по Омской области.

Подобные револьверы выпускались в Российской империи в конце XIX века.

Фото: сайт управления МВД России по Омской области

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