Омские строители сдали револьвер в полицию

Строители нашли револьвер при капремонте крыши исторического здания на ул. Гагарина в Омске. Оружие обнаружили под полуметровым слоем земли, золы и мусора.

Находку бригадир рабочей смены отнес в городской отдел полиции №10.

«Найденное оружие по конструктивным признакам и наличию барабана относится к типу револьвера, имеет признаки сильной коррозии, вследствие чего установить год выпуска не представляется возможным», - рассказали в управлении МВД России по Омской области.

Подобные револьверы выпускались в Российской империи в конце XIX века.

Фото: сайт управления МВД России по Омской области