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Пресс-конференция «Навигаторы детства» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная Общество
Омск
11:59 10 Августа 2021
мкр, дети, пресс-конференция
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция о реализации в регионе проекта «Навигаторы детства».

В пресс-конференции принимают участие:

- Запартыко Ирина Геннадьевна, начальник отдела дополнительного образования Министерства образования Омской области;

- Огородникова Александра Дмитриевна, главный эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор проекта;

- Спехова Екатерина Витальевна, заместитель директора по координации детского движения БУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования»;

- Веретельникова Анастасия Владимировна, педагог организатор бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа №53», советник;

- Загородняя Наталья Александровна, председатель севастопольского регионального отделения РДШ, региональный координатор проекта (г. Севастополь, по видеосвязи).

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