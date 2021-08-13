Омская область получит средства на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны

Дополнительные федеральные средства будут направлены в Омскую область на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы РФ, депутат от этого сибирского региона Александр Жуков.

Соответствующее решение приняла комиссии Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.