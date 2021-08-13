Омская область получит средства на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны

Дополнительные федеральные средства будут направлены в Омскую область на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы РФ, депутат от этого сибирского региона Александр Жуков.
Соответствующее решение приняла комиссии Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.
«Принято решение направить дополнительно 8,6 млн руб. на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Таким образом на указанные цели в 2021 году федерация выделила 35,6 млн руб.», - заявил Александр Жуков.