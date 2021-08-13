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Омская область получит средства на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны

Главная Общество
Омск
11:04 13 Августа 2021
ветераны, средства, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Дополнительные федеральные средства будут направлены в Омскую область на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы РФ, депутат от этого сибирского региона Александр Жуков.

Соответствующее решение приняла комиссии Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

«Принято решение направить дополнительно 8,6 млн руб. на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Таким образом на указанные цели в 2021 году федерация выделила 35,6 млн руб.», - заявил Александр Жуков.

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