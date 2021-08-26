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Вице-премьер Виктория Абрамченко осмотрела объекты «Чистого воздуха» на Омском НПЗ

Главная Общество
Омск
21:09 26 Августа 2021
общество, экология, омск, газпромнефть
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В рамках официального визита в Омскую область заместитель председателя Правительства Российской Федерации, куратор национального проекта «Экология» Виктория Абрамченко посетила Омский НПЗ «Газпром нефти». Она оценила ход экологической модернизацией крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России и выполнение проекта «Чистый воздух».

Девять проектов предприятия, которые входят в комплексный план мероприятий федерального проекта «Чистый воздух», включают в себя строительство новых современных комплексов, внедрение природоохранных технологий и вывод из эксплуатации установок предыдущего поколения. На эти цели «Газпром нефть» направил уже более 100 млрд рублей. Масштабную модернизацию Омский НПЗ ведет с 2008 года. На сегодняшний день суммарное воздействие предприятия на окружающую среду снижено на 40%, а к 2025 году сократится еще на 25%.

Вместе с губернатором Омской области Александром Бурковом вице-премьер посетила строительную площадку очистных сооружений «Биосфера». В будущем «Биосфера» сократит нагрузку на городские очистные сооружения и в два раза снизит водопотребление.

Кроме того, Омский НПЗ является пилотной площадкой для разработки и внедрения автоматизированной системы мониторинга воздуха, которая может стать стандартом для отечественной промышленности.

Часть проектов, входящих в «Чистый воздух», уже завершена: модернизирована система фильтрации малой установки каталитического крекинга, завершаются строительные работы на комплексе глубокой переработки нефти.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко отметила, что Омский НПЗ – предприятие, которое честно вкладывает средства в модернизацию.

- Мы сегодня обсудили, какие этапы модернизации предприятия уже пройдены, какие планы у предприятия на перспективу, - отметила Виктория Абрамченко. - Надеемся, что снижение до уровня параметров проекта «Чистый воздух» произойдёт уже в 2023 году на этом конкретном предприятии и такая же активность будет и у других собственников предприятий.

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, «Газпром нефть» — стала первым предприятием, кто подписал четырехстороннее соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором, с областью.

«Они полностью открыты и сегодня демонстрируют значительный вклад и объем финансовых вложений в снижение экологической нагрузки на атмосферный воздух на территории города Омска», - подчеркнул глава региона.

Фото: пресс-служба "Газпром нефть"

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