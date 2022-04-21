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«Газпром нефть» передала Омску 20 экологичных автобусов

Главная Общество
Омск
15:11 21 Апреля 2022
общество, экология, омск, автобусы, предприятие
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Одно из ключевых предприятий области Омский НПЗ «Газпром нефти» подарил городу 20 новых экологичных автобусов. Они работают на природном газе, тем самым снижая воздействие на окружающую среду.

Экоавтобусы выйдут на востребованные городские маршруты. Напомним, что Омск входит в федеральный проект «Чистый воздух» и поддержка программы обновления пассажирского транспорта стала дополнительным вкладом НПЗ в реализацию проекта.

«Газпром нефть» передала Омску 20 экологичных автобусов

Обновление общественного транспорта, в том числе переход на альтернативное топливо, является одним из наших приоритетов. Это шаг к экологическому оздоровлению города, а, следовательно, и к комфортной, здоровой жизни. В вопросах экологии «Газпром нефть» традиционно является нашим надёжным партнёром, — рассказал губернатор Омской области Александр Бурков.

Омский НПЗ — активный участник проекта «Чистый воздух». Предприятие ведёт масштабную модернизацию собственного производства и поддерживает внедрение экологических инициатив в области.

На территории НПЗ работает солнечная электростанция. Она обеспечивает энергией административные здания предприятия. Также на заводе продолжается строительство комплекса инновационных очистных сооружений «Биосфера», который позволит очищать воду до 99,9 %.

— Мы продолжаем масштабную модернизацию наших промышленных производств в Омске. Одна из главных целей — рост экологичности и энергоэффективности. Наряду с этой работой мы выступаем за широкое внедрение зелёных технологий в области и активно поддерживаем природоохранные инициативы, — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Предприятие сотрудничает с регионом в развитии городской системы экомониторинга. Ранее оно передало Омску передвижную эколабораторию для анализа воздуха.

Фото: © «Газпром нефть»

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