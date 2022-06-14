Сибирские ученые изобрели канистру, которая утилизируется в 20 раз быстрее обычного пластика

«Газпром нефть» разработала технологию производства экологичных биоразлагаемых канистр для моторных масел. Упаковка из органических компонентов утилизируется в 20 раз быстрее обычного пластика. На Омском заводе смазочных материалов «Газпром нефти» планируют выпустить тестовую партию продукции в новых экологичных канистрах.

Отметим, что упаковка прошла лабораторные тестирования на кафедре химии инновационных материалов и технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова.

— Впервые было проведено исследование биоразложения толстостенной пластиковой упаковки. Похожего опыта нигде в мире нет. Гипотеза специалистов Омского завода смазочных материалов «Газпром нефти» подтвердилась: после добавления компонента на основе растительного сырья в состав полимерной канистры время естественного разложения пластика сократилось с 400 до 20 лет, а прочность упаковки сохранилась, — рассказал Петр Пантюхов, заведующий научной лабораторией «Перспективные композиционные материалы и технологии» РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат химических наук.

В состав биоканистры входит специальный наполнитель. Упаковка сохраняет прочность в течение всего срока годности масел. После использования такая канистра полностью разлагается в естественных условиях при воздействии солнечного света, кислорода и воды.

— Наши продукты постоянно совершенствуются в соответствии с запросами рынка. На данный момент созданы опытные образцы новой биоупаковки ёмкостью от 1 до 5 литров. Патентуем технологию для дальнейшего промышленного применения. Уверены, её внедрение позволит применить качественно новый подход к созданию универсальной и экологически безопасной упаковки, — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы».

Фото: «Газпром нефть»