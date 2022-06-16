16 июня
Омск
погода +22 °C
56.66
 
€ 59.12
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Новая арена в Омске будет полностью готова к старту сезона КХЛ

Главная Общество
Омск
16:24 16 Июня 2022
арена, лед, спорт, общество, соревнования
версия для печати Ico_print

Матчи нового сезона КХЛ будут проходить в Омске на новой ледовой арене. Об этом на ПМЭФ-2022 заявил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Официальное название спорткомплекса, который строится в рамках государственно-частного партнерства между «Газпром нефтью», правительствами РФ и Омской области на средства компании и федерального бюджета, – «G-Drive Арена». Его многофункциональность позволит проводить не только домашние матчи омского «Авангарда», но и соревнования по волейболу, единоборствам, баскетболу и другим видам спорта, а также крупные культурные мероприятия.

Глава «Газпром нефти» отметил, что темпы строительства объекта очень высокие. 

– На данный момент готовность составляет 80%, и у нас нет никаких сомнений, что уже летом «Авангард» сможет использовать арену для тренировок, – сказал Александр Дюков. – А в сентябре она будет открыта и для болельщиков.

Фото:© "Газпром нефть"

Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: Сибирские ученые изобрели канистру, которая утилизируется в 20 раз быстрее обычного пластика

Сибирские ученые изобрели канистру, которая утилизируется в 20 раз быстрее обычного пластика

14 Июня 2022 г.
Упаковка прошла лабораторные тестирования
Новости Омска: «Газпром нефть» передала Омску 20 экологичных автобусов

«Газпром нефть» передала Омску 20 экологичных автобусов

21 Апреля 2022 г.
Омский НПЗ — активный участник проекта «Чистый воздух»

В Омске пройдет Open talk «Всемирный день здоровья» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

7 Апреля 2022 г.
В Международном пресс-центре МКР-Меди сегодня, 7 апреля, пройдёт Open talk «Всемирный день здоровья». Начало в 12:00 (+6 GMT)  Присоединиться к трансляции можно здесь.
Новости Омска: В Омске «Газпром нефть» будет производить оборудование для выпуска электростали

В Омске «Газпром нефть» будет производить оборудование для выпуска электростали

22 Марта 2022 г.
Новый проект повысит импортонезависимость металлургической отрасли
Новости Омска: Онлайн-касса для аптек: особенности работы

Онлайн-касса для аптек: особенности работы

26 Января 2022 г.
Онлайн-касса для аптеки от банка Тинькофф окажется одним из лучших решений
Новости Омска: Вице-премьер Виктория Абрамченко осмотрела объекты «Чистого воздуха» на Омском НПЗ

Вице-премьер Виктория Абрамченко осмотрела объекты «Чистого воздуха» на Омском НПЗ

26 Августа 2021 г.
Объем инвестиций «Газпром нефти» в реализацию этих проектов превышает 100 млрд рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru