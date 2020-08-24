Отец омского хоккея

Шесть лет, как не стало с нами легенды омского хоккея Леонида Киселева. Любой омич при упоминании его имени, не задумываясь, назовет, что сделал Киселев для омского хоккея, в частности, и для отечественного вообще.

Мне повезло. Мы пересекались с Леонидом Георгиевичем по работе и не только, довольно часто, а в конце его пути потрудились вместе во славу омского футбола в ФК «Иртыш» (Киселев руководил клубом как вице-президент, я же возглавлял пресс-службу). В этом материале я не стал описывать его жизненный путь. Я собрал кое-какие заметки из различных интервью, где его ответы на вопросы, на мой взгляд, весьма хорошо его характеризуют. Но для начала, как говорится, обязательная программа.

Наше досье

Леонид Георгиевич Киселев родился 21 апреля 1947 года в омской деревне Захламино. Советский хоккеист, советский и российский хоккейный тренер, наиболее известный как наставник омского «Авангарда», заслуженный тренер России.

Воспитанник омского хоккея. В качестве игрока выступал за омский «Локомотив» (1967-1969, 1972), новосибирский СКА (1970). По итогам чемпионата 1968 года, с 33 шайбами стал лучшим снайпером железнодорожников. Всего в чемпионатах забросил более 60 шайб. Чемпион РСФСР 1969 года. Накануне сезона 1988 года принял «Авангард» и стремительно проделал с ним путь от заурядной команды второй лиги до 12-го клуба высшей (в 1992 году). Через четыре года последовал новый успех - бронзовые медали первенства МХЛ. Более 10 лет Леонид Георгиевич возглавлял «Авангард», который за это время выдвинулся в лидеры отечественного хоккея. В октябре 1997 года он покинул пост главного тренера по состоянию здоровья. После этого работал с череповецкой «Северсталью» и новосибирской «Сибирью».

Как тренер и спортивный менеджер работал в клубах:

1977-1979 гг. - играющий тренер, тренер хоккейной команды «Водник» (Ванино),

1979-1982 гг. - начальник футбольной команды «Иртыш» (Омск),

1985-1987 гг. - главный тренер барнаульского «Мотора»,

1988-1998 гг. - главный тренер омского «Авангарда»,

1998-1999 гг. - главный тренер череповецкой «Северстали»,

1999-2001 гг. - главный тренер новосибирской «Сибири»,

2003-2004 гг. - генеральный менеджер пермского «Молота-Прикамья»,

2004 г. - генеральный менеджер нижнекамского «Нефтехимика»,

2004-2005 гг. - главный тренер минского «Динамо»,

2005-2006 гг. - главный тренер кемеровской «Энергии»,

2006 г. - главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста»,

2010-2011 гг. - помощник генерального менеджера магнитогорского «Металлурга»,

2011-2012 гг. - вице-президент футбольного клуба «Иртыш» (Омск).

Также руководил департаментом физической культуры и спорта администрации Омска (1998).

Вывел омский «Авангард» из второй лиги чемпионата СССР до элитного дивизиона первенства России и привел клуб к бронзовым наградам чемпионата МХЛ-96. Являлся основателем ДЮСШ «Авангард». Умер 5 августа 2014 года. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска. 30 марта 2016 года омский спортивный комплекс «Тополиный», расположенный в Кировском округе, переименовали в Ледовую арену им. Леонида Киселева.

Киселев и «Авангард» (2012 год)

В 1986 году команда барахталась во второй лиге чемпионата СССР. Самое интересное началось с развалом Союза. От клуба отказался основной попечитель - завод «Трансмаш», и в 1992 году «Авангард» реально мог развалиться. У меня были предложения из других городов: езжай да работай. Но меня вызвал Валентин Третьяков, один из помощников губернатора Леонида Полежаева, и сказал: «Уедешь - хоккея у нас не будет». Я остался. Команда перешла на хозрасчет. И вы не поверите, три с половиной года «Авангард» жил без какой-либо поддержки из бюджета. Крутились, как умели: торговали сгущенкой-тушенкой, перегоняли из Тольятти машины, брали кредиты под какие-то сумасшедшие проценты. Было такое, мне приносили мятые рубли в коробках из-под конфет. И эти рубли мы отдавали хоккеистам.

Киселев и богатство (2012 год)

Вы же понимаете, это вопрос слишком многогранный. Ну да, у меня очень хорошая квартира в центре Омска. Машина опять же под боком классная. Дачу мы вот 21 год строили и, наконец, довели до ума. Но это ведь, если разобраться, не главное. У меня есть отличная семья. Есть любимое дело, проверенные годами друзья. Знаете, я опять же вспоминаю себя в 90-х, когда пришлось тянуть на себе «Авангард». Я ведь уходил на работу в восемь утра и возвращался часто за полночь. Это ведь было настоящее испытание, но я его выдержал и ни в ком не разочаровался. Отлично помню, как после массы согласований «Авангард» наконец-то взял под крыло областной бюджет. Команду поставили на баланс с 1 января 1996 года. Чуть позже я предложил выйти на руководство компании «Сибнефть». В офис к ним пришел с письмом от Леонида Полежаева. Два часа слушал нотации нефтяников, зато необходимая виза была получена. И через неделю клуб получил первые $3 млн. Нефтепродуктами. Их надо было еще продать, конечно, но к тому времени это выглядело уже плевым делом. И тогда в Омске появились первые дорогие игроки. Макс Сушинский по своему первому контракту зарабатывал $3 тыс. в месяц. Сейчас это уже смешные деньги, конечно. Но тогда мы ходили гордые…

Киселев и бронзовый сезон (2013 год).

Предчувствия, пожалуй, не было, а вот определенная уверенность в том, что мы сможем хорошо выступить, в том сезоне была. И вот почему. Понимаете, совпало много слагаемых. Мы очень добротно поработали в предсезонку. На сборах в Чернолучье давались запредельные нагрузки. Это сейчас модно на манер Запада, грузить хоккеистов дозированно. Отдыхать по три месяца. Наверное, это хорошо. Новые времена, новые веяния. Но у меня за плечами была школа великого Тарасова, которая, между прочим, давала результат годами. В то лето команда действительно прошла серьезное испытание. Тяжело было всем. Доходило до того, что кто-то из ребят плакал, кого-то рвало. Но никто из того состава не стонал. В команде действительно были собраны мужики. Кстати, я считаю тот состав «Авангарда», пожалуй, одним из сильнейших в 90-х годах. Открою маленький секрет. Обычно за две недели до старта в чемпионате мы сбрасывали нагрузки. В то межсезонье решили сделать это за неделю. Тем самым смогли подвести ребят к пику формы в нужный момент. Значит, расчет был верен. Я не сторонник выделять кого-то индивидуально. Победы добивает команда. Коллектив единомышленников. Помнится, в то межсезонье к нам в состав добавились ребята из Усть-Каменногорска: Кряжев, Каменцев, Сагымбаев. Из Минска подъехали Рассолько, Копать, Макрицкий, Занковец и Бущан с Буценко из Киева. Все они разные по характеру люди, но все эти хоккеисты вместе с остальными были мужиками. Классные парни. Профессионалы.

Вспоминаю такой случай. Приближались новогодние праздники. Команда, как говорится, накатывала. Мы в тренерском штабе понимали, что сейчас нельзя сбрасывать обороты. Решили провести собрание и поговорить с парнями по поводу новогодних празднований. И каково же было мое удивление, когда от хоккеистов я услышал, что они уже сами без нас пообщались и приняли решение сократить выходные до минимума. Понимаете, они мыслили, как мы. Мы все были как один мощный кулак. Именно в тот момент мне подумалось, что в этом чемпионате мы сможем с этими ребятами добиться много. В том сезоне, если я не ошибаюсь, мы выиграли 18 матчей подряд. Особо досталось от нас карагандинскому «Строителю» («Булат»). В первом матче гости были биты 9:0, а во второй встрече 6:1.

Забивали мы в том сезоне прилично. Под 200 шайб (220). Николай Мариненко стал лучшим снайпером команды, забросив 22 шайбы. В обороне действовала команда очень надежно – 97 пропущенных шайб. В итоге, как вы помните, мы впервые в истории омского хоккея завоевали бронзовые медали Межнациональной хоккейной лиги. Но не все так было просто. По итогам регулярки мы набрали одинаковое количество очков и других показателей с уфимским «Салават Юлаевым». В регламенте такой казус прописан не был. Руководители федерации были в растерянности. В течение суток СМИ отдавали медали то нам, то башкирам. В итоге решение было принято. После долгих споров медалями были награждены и мы, и уфимцы.



Киселев и друзья (2011 год)

Вы верно подметили, именно друзья. Юрий Синюгин и Владимир Шевченко были и есть близкие мне люди. Мы очень часто спорили, даже ругались. Но все это шло во благо результату. А знаете, как мы раньше работали в межсезонье, перед тем как пригласить того или иного игрока в «Авангард»? Мы собирали большой «хурал». В него входили тренеры основы, тренерский штаб фарм-клуба, молодежки и СДЮШОР. Обговаривали каждого игрока, кто-то что-то слышал, кто-то кого-то знал или знает. Вот так коллегиально и решали. Сейчас такого не увидишь. Хотя опять же время диктует новые правила. А если подытожить, то у нас в том сезоне был коллектив мужиков. И этим я горжусь.

Киселев и деньги (2012 год)

Начнем с того, что я вообще вырос в очень небогатой семье. И с детства привык усердно работать. Мы жили в деревне Захламино, на окраине Омска. И, допустим, зимой я чистил проруби. Соседи приходили на реку, набирали воду. В месяц у меня набегало 10-15 рублей. Да, я поиграл в хоккей на профессиональном уровне, но тогда омская команда не входила в элиту - о миллионных гонорарах в советском хоккее, если разобраться, вообще никто не мог мечтать. Первая машина - одиннадцатый «Жигуленок» - у меня появилась, когда я уже закончил карьеру. Тогда я работал начальником команды в футбольном «Иртыше», пришлось влезать в долги - я одалживал у отца, у тестя.

До того, как попал в «Иртыш», также приходилось крутиться. Работал в автодорожном институте на кафедре физвоспитания, получал 120 рублей. 30-40 рублей дополнительно приносили занятия с городскими любительскими командами, причем я тренировал и футболистов, и хоккеистов. Был еще чудесный опыт работы на селе. Стройка могла принести за месяц тысячу. Заработал - значит летом можно поехать с женой и ребенком на Черное море.

Киселев и патриотизм (1997 год)

Леонид Георгиевич в сезоне 1997 года добровольно передал трех своих игроков, лидеров команды (вратаря Сергея Храмцов, защитника Константина Маслюкова и нападающего Сергея Бердникова) тольяттинской «Ладе» для финальных матчей Еврокубка. («Лада» тот турнир выиграла).

- Им все отказали. И «Магнитка» и Казань. А я вот помог, потому что российские поражения осточертели. Помог, хотя знал, что игроки, выйдя там, на пик формы, потом будут не в порядке. Помог и ощутил себя – круглым дураком. Столичные наставники, да и не только они чуть ли - не шипели на меня. Что ты сделал? Пусть сами ковырялись бы. Интересно, что по регламенту, омские хоккеисты должны были быть заиграны за «Ладу» во внутреннем чемпионате. И знаете с кем этот матч провела «Лада»? Правильно с «Авангардом».

Киселев и Тарасов

Анатолий Владимирович, еще будучи молодым, ходил во МХТ им. Чехова и специально учился говорить. Он умел заставить слушать. Менял тон голоса, в конце переходил на полушепот – просто под нос бурчал: а сейчас вам «узелок на память» … И думаешь: сейчас ни черта не услышишь, а он завтра спросит.

Яркий эпизод был. Заканчивается лекция, Тарасов говорит: завтра спрошу, как правильно держать клюшку на «пятаке». Валя Гуреев сразу отвечает: на льду. Мол, когда крюк держится на льду, партнер видит это и отдает передачу. Анатолий Владимирович его распушил: «На весу надо держать, соперник может запросто тебе клюшку поднять!»

На следующий день – наша очередь. Ребята вечером про это рассказали, на лекции поднимается Райхан Куканов: так и так, клюшку надо держать на весу – и пересказывает слова Тарасова. Тарасов – бац! – и его распушил, и привел обратные доводы.

Вот такой он был неординарный. Так что мы до сих пор не знаем, как правильно держать клюшку на пятаке.

Киселев и Сушинский

В конце 95-го Сергей Алексеевич Николаев пригласил меня помощником во вторую сборную. Звонит: будешь помогать? Я: а в Москве мало тренеров? А он: да я этих московских не перевариваю. Ну, все, начали работать вместе.

Естественно, я со всеми ребятами обменялся телефонами. Вскоре звонит Сушинский: заберите меня из СКА. Я: Макс, не принято, меня не поймут. Тренер сборной переманивает игрока – да на мне крест поставят. Он: ну не могу я здесь с этим Михайловым. Характер на характере сошлись.

Звоню Михайлову: Петрович, Сушинский ко мне просится. Он: да забирай его, он мне надоел. И потом мне звонит Николаев: Лень, ты чего сделал? Я ему: ты не ори, Петрович сам с ним общий язык найти не может. Там мира не было, вот так Макс попал сюда. У меня с ним никогда не было конфликтов

Киселев и автор (2014 год)

Мы созвонились накануне трагической даты.

- Привет. Рад слышать. Я на даче. Как у тебя дела?

- Леонид Георгиевич, увидеться бы на днях. Может завтра?

- Завтра? Давай завтра еще раз свяжемся. Мне на даче жене надо помочь.

- Да, конечно.

Тема, какая?

- Я про молодые таланты для «Авангарда» хотел разузнать. Ваше виденье ситуации.

- Паш, что ты мне все выкаешь, столько времени друг друга знаем. Давай, завтра на связи, а я сегодня на бумажку брошу фамилии и мысли. Хорошо?

На том и порешили.

На следующий день телефон Леонида Киселева молчал….

В статье использованы материалы из спортивных интернет изданий и личного архива автора.

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Павел Сергеевич

Фото: www.championat.com