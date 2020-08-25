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Омский «Авангард» отыгрался после 0:2 на хоккейном турнире в Санкт-Петербурге

Главная Спорт
Омск
08:40 25 Августа 2020
хоккей, победа, турнир
Автор: Sibnovosti.ru
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Омский «Авангард» с победы стартовал в предсезонном турнире им. Пучкова. Традиционный турнир проходит в Санкт-Петербурге.

В первой игре сибиряки поначалу уступали нижегородскому «Торпедо» 0:2. Шайбы на счету Алексея Дробина и Криса Уайдмэна. Но уже во втором тайме «Авангард» вышел вперед, забив три гола. Отличились Арсений Грицюк, Корбэн Найт и Оливер Каски. В самом конце игры Сергей Толчинский довел счет до 4:2.

Сегодня «Авангард» играет с череповецкой «Северсталью», а 28 августа – с санкт-петербургским СКА. Вчера в первый день турнира «Сочи» уступили китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар» 1:2. На турнире за любую победу команде начисляется два очка, за поражение в дополнительное время или в серии послематчевых бросков - одно очко.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»

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